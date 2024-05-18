Обіцяв допомогти зі звільненням від служби: в Харкові судитимуть підполковника НГУ

У Харкові судитимуть підполковника НГУ: військовослужбовцю інкримінують вимагання та вплив на членів комісії ВЛК.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Слідством встановлено, що в кінці березня 2024 року підполковник зустрів біля медичного закладу свого знайомого по службі. В ході розмови стало відомо, що останній проходить військово-лікарську комісії з метою звільнення з військової служби за станом здоров’я, але є складнощі та проблеми.

Підозрюваний запевнив, що використовуючи своє службове становище та власний авторитет допоможе. Для цього йому потрібно всього лише 3000 доларів США та медичні документи пораненого військовослужбовця.

При передачі грошей чоловіка було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва прокурорів Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону до суду спрямовано обвинувальний акт стосовно підполковника НГУ.

Йому інкримінується отримання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Фігуранту загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости