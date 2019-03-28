Большая пробка и перевернутый автомобиль. На улице Мира произошло тройное ДТП

Пересечение улиц Мира и Северина Потоцкого, Индустриальный район города. Поток движения здесь небольшой, всех знаков хватает. Чего недостает, так это внимательности водителей, говорят свидетели этого тройного ДТП. Водитель черной Лады проигнорировал дорожный знак "Проезд без остановки запрещен" и поэтому столкнулся с Volkswagen Caddi, за рулем которого ехал Юрий. Мужчина был в авто один

Юрий, водитель Volkswagen Caddi

Он ударил меня в бок, автомобиль перевернулся. Вот и все. - Вы бывали в подобных авариях? - Нет никогда. Я за рулем давно, больше 20 лет, в подобных ситуациях не бывал. Сильный ущерб машине? Как вы себя чувствуете? - повреждение таких нет, а автомобиль, конечно, пострадал сильно

Когда ВАЗ столкнулся с Volkswagen, а тот от удара лег на бок, в уже перевернутую машину врезалась Гезель, которая ехала позади Volkswagen. За рулем Лады находился 20-тилетний юноша. Он также ехал один, без пассажиров.

А вы давно за рулем? Как так получилось? - Вот так вот получилось. – Ну, вы видели машину, почему вы продолжали ехать? - Когда увидел, затормозил. Никто не пострадал, я не вижу здесь ничего удивительного

Когда приехали патрульные, водитель Лады не стал отрицать свою вину. Правоохранители вызывали медиков, впрочем, помощь никому не понадобилась, все отделались только испугом.

Карина Курбанова, пресс-офицер патрульной полиции Харькова

На водія автомобіля ВАЗ 2110 патрульні поліцейські склали адміністративний матеріал за порушення правил дорожнього руху, що призвело до дорожньо-транспортної пригоди.

Почти на два часа движение по улице Мира было перекрыто. Возобновилось оно лишь после того, как прохожие вместе с участниками ДТП поставили Volkswagen на колеса. В дальнейшем все материалы по поводу этого происшествия будут переданы в суд.

Агентство Телевидения Новости