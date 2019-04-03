В Минсоцполитики рассказали, кому автоматически переназначат субсидии

В Минсоцполитики сообщили, что наличную субсидию назначат семьям, в которых по состоянию на май-июнь не будет задолженности за коммуналку.

Субсидии на новый сезон автоматически переназначат трем миллионам украинцев, остальным необходимо будет обновить документы.

Об этом в среду, 3 апреля, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

По данным ведомства, ежегодно в мае происходит процесс переназначения субсидий на новый год. В этом году автоматическое переназначение субсидий будет касаться трех миллионов домохозяйств. Остальным нужно будет обновить заявление и декларацию о доходах.

Наличную субсидию назначат тем семьям, у которых по состоянию на май-июнь не будет задолженности за коммунальные услуги. Пенсионеры будут получать помощь наличными через Пенсионный фонд и Укрпочту, а те, кто еще не на пенсии - через Ощадбанк.

Те семьи, которые по состоянию на май-июнь имеют долги за коммуналку, будут переведены на безналичную монетизацию.

Летнюю субсидию будут рассчитывать на основе доходов граждан, полученных в 3-4 кварталах 2018 года. Помощь на отопительный сезон 2019-2020 гг. - на основе доходов 1-2 кварталов 2019 года.

Кроме того, повторно с документами - заявлением и декларацией о доходах - в мае в управление социальной защиты населения необходимо будет обратиться: арендаторам жилья, внутренне перемещенным лицам, тем семьям, субсидию которым было назначено не на всех зарегистрированных, а фактически проживающих в квартире лиц, тем семьям, где есть неработающие люди трудоспособного возраста, у которых либо отсутствуют доходы, или они меньше минимальной заработной платы, тем семьям, в которых произошли изменения в составе семьи в течение последнего года.

В ведомстве добавили, что Минсоцполитики не планирует менять критерии для назначения жилищных субсидий, поэтому существенного уменьшения количества субсидиантов в 2019-2020 годах не предвидится.

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