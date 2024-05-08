Україна ніколи офіційно не пропонувала вирішити питання Придністровʼя, — президентка Молдови Майя Санду

"Ніколи не було ніяких таких офіційних заяв — те, що ми читали, що деякі люди говорили у засобах масової інформації… Але офіційно — кажу з повною відповідальністю — таких пропозицій не було. І неофіційно теж. Від офіційних осіб не було такої пропозиції.

Ми завжди казали і будемо казати, що для нас (прийнятне — ред.) вирішення придністровського конфлікту лише мирним шляхом. Військовим шляхом — ми не погодимося на це", — заявила Санду.

Джерело: https://t.me/znua_live/147201

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