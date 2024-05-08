Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:59
Просмотров: 131

У "Грузинській мрії" впевнені — ні США, ні ЄС не робитимуть чогось надзвичайного через ухвалення закону

У Грузинській мрії впевнені — ні США, ні ЄС не робитимуть чогось надзвичайного через ухвалення закону

Попри зовнішньо– та внутрішньополітичні наслідки для Грузії, керівна партія країни "Грузинська мрія" завзято намагається протягнути через парламент законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який вже охрестили аналогом російського закону "про іноагентів". Навіщо грузинський уряд, парламент, керівна партія, та навіть мільярдер Бідзіна Іванішвілі домагаються ухвалення цього законопроєкту розповів Володимир Кравченко у статті "Куди веде "Грузинська мрія": до Європи чи росії?"

У коментарі ZN.UA автор Youtube-каналу "Новини Кавказу" Гела Васадзе зазначив, що "Грузинська мрія" хоче привести Грузію до Євросоюзу та отримати доступ до його фондів. При цьому, за його словами, керівна партія хоче залишитися при владі.

Восени 2024 року в Грузії заплановані вибори до парламенту, і "Грузинська мрія" планує вкотре на них перемогти. Адже якщо переможе опозиція, то нагадає про репресії проти неї за останні 12 років. Водночас законопроєкт "про іноагентів" у разі його прийняття, значно обмежить ресурси опозиції та зменшить її шанси на перемогу.

І при цьому, пише Кравченко, схоже, що у "Грузинській мрії" впевнені — ні Сполучені Штати, ні Євросоюз не робитимуть чогось надзвичайного через ухвалення закону. Зокрема, не заморозять статус Грузії як кандидата на вступ до ЄС, а лише висловлять стурбованість, як роблять це завжди.

З іншого ж боку, як зазначає автор, ухваливши закон "про іноагентів" правляча партія хоче догодити москві.

"Із моменту широкомасштабного російського вторгнення в Україну грузинська влада займала двоїсту позицію, намагаючись балансувати між Києвом і москвою, Заходом і росією. На позицію керівної коаліції впливає страх перед новим російським вторгненням: у Тбілісі бояться повторення російсько-грузинської війни 2008 року, бояться залишитися сам на сам із російською армією. Війна 2008 року показала, що Захід не відправлятиме військ до Грузії", — пише Кравченко.

--------

Понад 30 депутатів Європарламенту підписали лист до високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозепа Борреля із закликом призупинити статус Грузії як кандидата на вступ до ЄС — проєкт Асоціації ООН в Грузії Civil. ge.

Джерело: https://t.me/znua_live/147202

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

ЗМІ: Країнам ЄС розіслали пропозицію 14-пакета санкцій проти росії
07.05.2024 10:08    164
Байден може знятися з президентських виборів у США на користь колишньої першої леді країни Мішель Обами
07.05.2024 09:54    180
Країни Європейського Союзу могли б купувати зброю для України в українських підприємствах оборонного комплексу
07.05.2024 09:18    169
Китай, Франція та Європейський Союз мають протидіяти ескалації бойових дій в Україні - Сі Цзіньпін
07.05.2024 06:10    262
У Німеччині відбулась акція протесту проти виступу пропутінської оперної співачки Анни Нетребко
06.05.2024 08:22    181
Чоловік в'їхав на авто в огорожу Білого дому й помер
06.05.2024 07:28    155
Возвращение блудного чипа
05.05.2024 09:26    305
У США виробляють для України сенсори, які зможуть бити по російських РЕБ
05.05.2024 09:02    224
США надали Україні допомоги на $7 млрд у перші дні після ухвалення закону
05.05.2024 08:42    188
Правительство США хочет возглавить группу союзников, которые предоставят Украине помощь размером $50 млрд
05.05.2024 07:38    216
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 