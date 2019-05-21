Расследование хищений в «Укроборонпроме»: дойдет ли при новой власти дело до суда

В оборонном скандале фигурируют: «Харьковский бронетанковый завод», «Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова», «Изюмский приборостроительный завод". Именно они, по данным расследователей программы «Наши деньги» с Денисом Бигусом, фигурировали в многомиллионной коррупционной схеме вымывания бюджетных денег в оборонном секторе.

Ее участниками также якобы был экс-первый секретарь СНБО Олег Гладковский, его 22-летний сын Игорь, гендиректор "Укроборонпрома" Павел Букин и бывший работник концерна Виталий Жуков, а также руководители оборонных структур различных уровней и предприятий, в том числе, собственно, и харьковских.

По данным расследователей, участники схемы через подставные фирмы закупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Затем «накручивали» цены в несколько раз выше и по сговору с Государственным концерном "Укроборонпром" продавали на его же заводы, а многомиллионные «откаты» делили между собой.

Интересно, что до того, как об этой схеме узнали журналисты, ее начали расследовать сами правоохранители, в частности, антикоррупционные органы, но главные фигуранты так и не получили наказание, а дела были почему-то приостановлены.

Это видно из судебного реестра, говорит юрист Харьковского антикоррупционного центра Владимир Рысенко. Он проанализировал документы, которые находятся в открытом доступе, и пришел к выводу, что у следователей было достаточно доказательств довести дела до суда - не хватило политической воли.

Владимир Рысенко, юрист ХАЦ (архив АТН)

Например, по Харьковскому бронетанковому заводу: в 2015 году, в ноябре 2015 года на 5 миллионов гривен были куплены детали, которые хранились на этом заводе. Еще раз - Министерству обороны принадлежат детали, их завод покупает и перечисляет 5 миллионов "Оптиумспецдетали" и обналичивается. То есть фактически эти 5 миллионов украдены у Министерства обороны. Всё. Ни о какой контрабанде, ни о каком патриотизме нет ни слова

Сами правоохранители уверяют, что в открытых документах - только часть собранной информации, поэтому говорить о заговоре следствия и отсутствии политической воли не совсем корректно.

Но те детективы НАБУ, участвовавшие в расследовании, сейчас прошли проверку, уверяют в ведомстве. И хотя выводы дисциплинарной комиссии еще неизвестны, работа в резонансных расследованиях продолжается

Юрий Кравченко, директор Харьковского территориального управления НАБУ

На сьогоднішній день завершено службове розслідування за фактами, які були висвітлені в засобах масової інформації. Дане службове розслідування проводилося нашим Управлінням службового контролю, сам висновок був розглянутий на засіданні дисциплінарної комісії, до складу якої входять і представники ради громадського контролю. І наразі він переданий для прийняття рішення директору. Кримінальні провадження за фактом розтрати коштів чи майна - військового майна нашої держави під час війни, по яким оголошені підозри, і справи скеровані до суду.

Правда, в НАБУ отмечают, что речь идет об эпизодах расследования, связанных со Львовским бронетанковым заводом и заводом "Авиакон", они уже находятся в суде, а также о производстве по закупке горючего, в рамках которого подозреваемые уже знакомятся с материалами дела. Будут ли привлечены к ответственности харьковские оборонщики, и когда это произойдет, следователи не говорят.

Ведь несмотря на то, что два месяца назад они были официально отстранены от управлением предприятиями, громких следственных действий не ведется, задержаний не было, и де-факто фигуранты оборонного скандала продолжают управлять предприятиями, уверяя, что в их угодьях коррупции не было.





Агентство Телевидения Новости