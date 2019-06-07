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"Иди отмойся". Год дисквалификации и 500 тысяч долларов штрафа

Иди отмойся. Год дисквалификации и 500 тысяч долларов штрафа

В НБА принято беспрецедентно жесткое решение болельщика, сказавшего темнокожему баскетболисту "пойти отмыться".

В одном из эпиззодов четвертой четверти третьего матча финальной серии плей-офф НБА между "Торонто Рэпторс" и "Голден Стейт Уориорз" баскетболист "Торонто" Кайл Лаури, пытаясь не дать мячу уйти в аут, упал на зрителей.

Один из зрителей отттолкнул Лаури и посоветовал "пойти отмыться". Как оказалось, это был совладелец "Голден Стейт" Марк Стивенс.

И, вот, за расизм и толчок Стивенс получил запрет от НБА посещать баскетбольные матчи в течение года и плюс он должен выплатить 500 тысяч долларов.


Агентство Телевидения Новости

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