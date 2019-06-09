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Ультрас "Черноморца" попытались сорвать ответный стыковой матч с "Колосом"

Ультрас Черноморца попытались сорвать ответный стыковой матч с Колосом

Ответный стыковой матч плей-офф за право играть в украинской футбольной Премьер-Лиге между "Колосом" из Коваливки и одесским "Черноморцем" не обоелся без скандала.

Первый поединок в Одессе завершился вничью - 0:0. В ответном, после того, как "Колос" повел 2:0 (так матч и закончился), ультрас "Черноморца устроили беспорядки - стали кидать на поле пиротехнику и попытались прорваться в игровую зону.

Арбитр увел команды в подтрибунное помещение, но через некоторое время матч все же возобновился и был доигран.

После финального свистка фаны "Черноморца" еще и попытались побить некоторых игроков своей команды.


Агентство Телевидения Новости

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