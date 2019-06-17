Смертельное ДТП в Киеве: мужчина прыгнул с моста и попал под колеса грузовика (видео 18+)

В Киеве возле станции метро «Берестейская» случилось смертельное ДТП.

Как сообщает dtp.kiev.ua, грузовик раздавил мужчину, который прыгнул с путепровода вниз на проезжую часть и попал под колеса грузовика, который двигался из центра города.

Как сообщается, тормозной путь грузовика составляет около 30 метров.

Из-за случившегося движение транспорта в районе ДТП ограничено.

«На месте работает полиция. Тело раскатало по дороге, на асфальте - фрагменты черепа и мозга. Основные части тела под колесами», - говорится в сообщении.

Также опубликовано видео с места происшествия.

Внимание! Видео 18+! Несовершеннолетним, беременным и особо впечатлительным смотреть не рекомендуется!





Агентство Телевидения Новости