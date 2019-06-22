В Харькове открыто уголовное дело по факту подкупа избирателей лекарствами

21 июня во время мониторинга сети Интернет правоохранители выявили ряд сообщений харьковчан, в которых они указывали на факт распространения наборов с лекарственными средствами.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Согласно информации в социальных сетях, неизвестные раздавали харьковчанам коробки с лекарствами от имени одного из кандидатов в депутаты Верховной Рады Украины.

Граждане расценивают это как попытку повлиять на реализацию избирателями округа № 169 их избирательного права при голосовании на досрочных парламентских выборах и заставить людей отдать свой голос за определенного кандидата.

По данному факту следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

Напомним, с начала предвыборной кампании полицией Харьковщины зарегистрировано 18 сообщений о нарушениях Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины». Как отметили в полиции, проверки информаций, изложенных в заявлениях, продолжаются.

Агентство Телевидения Новости