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СБУ затримала «крота» фсб, який коригував ракетні удари по Харківщині та хотів втекти на позиції окупантів

СБУ затримала «крота» фсб, який коригував ракетні удари по Харківщині та хотів втекти на позиції окупантів

Військова контррозвідка Служби безпеки спільно з підрозділами ЗСУ запобігла втечі агента фсб, який коригував ракетно-бомбові удари по Харківщині.

За даними слідства, за його наведенням загарбники планували здійснити вогневе ураження цивільної інфраструктури одного із прифронтових міст регіону.

Зловмисника затримали поблизу лінії боєзіткнення на Куп’янському напрямку, коли він намагався приховано вийти на позиції окупантів.

Там його мали зустрічати російські військові із знаками розрізнення у вигляді «георгіївської стрічки» на рукаві.

У подальшому вони планували провести інформатора до «філії» фсб на тимчасово окупованій частині території Луганщини і тим самим завершити його «евакуацію».

Як встановило розслідування, російським інформатором виявився колишній строковик однієї з військових частин Сил оборони, який напередодні звільнення в запас пішов на співпрацю з фсб.

До такого «кроку» його спонукали батьки, які проживають на тимчасово окупованій території на сході України та перебувають у полі зору російської спецслужби.

Через них окупанти «домовились» із строковиком про передачу координат потенційних цілей та запропонували йому план подальшої втечі після «демобілізації».

Для комунікації використовували анонімні чати у месенджері. За даними слідства, фігурант здійснював пересилку «потрібних» геолокацій ворогу у вигляді позначок на ґуґл-карті.

На підставі зібраних доказів слідчі Управління СБУ в Харківській області повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/11780

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