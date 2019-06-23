Отказать в регистрации кандидатов в депутаты по списку Компартии - ЦИК

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную раду, включенных в избирательный список Компартии Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центризбиркома.

Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК в субботу, 22 июня.

"Комиссия отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список Коммунистической партии Украины, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года”, - говорится в сообщении.

Также Центризбирком отказал в регистрации представителю Коммунистической партии в ЦИК с правом совещательного голоса Герасименко Е. С.

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