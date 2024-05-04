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Міноборони України домовляється із компанією Helsing про впровадження рішень, які дозволять БпЛА досягати цілей, попри дію РЕБ
Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко зустрілася з представниками компанії Helsing, яка займається інтеграцією штучного інтелекту в оборонні технології.
Компанія пропонує посилити програмні рішення щодо протидії швидкому розвитку РЕБ ворога.
Розробки Helsing допоможуть БпЛА вражати цілі навіть при втраті зв’язку з оператором.
Helsing вже співпрацює з найбільшими оборонними виробниками, серед яких SAAB та Rheinmetall.
Джерело: https://t.me/znua_live/146588