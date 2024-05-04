Міноборони України домовляється із компанією Helsing про впровадження рішень, які дозволять БпЛА досягати цілей, попри дію РЕБ

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко зустрілася з представниками компанії Helsing, яка займається інтеграцією штучного інтелекту в оборонні технології.

Компанія пропонує посилити програмні рішення щодо протидії швидкому розвитку РЕБ ворога.

Розробки Helsing допоможуть БпЛА вражати цілі навіть при втраті зв’язку з оператором.

Helsing вже співпрацює з найбільшими оборонними виробниками, серед яких SAAB та Rheinmetall.

Джерело: https://t.me/znua_live/146588

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