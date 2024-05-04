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Міноборони України домовляється із компанією Helsing про впровадження рішень, які дозволять БпЛА досягати цілей, попри дію РЕБ

Міноборони України домовляється із компанією Helsing про впровадження рішень, які дозволять БпЛА досягати цілей, попри дію РЕБ

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко зустрілася з представниками компанії Helsing, яка займається інтеграцією штучного інтелекту в оборонні технології.

Компанія пропонує посилити програмні рішення щодо протидії швидкому розвитку РЕБ ворога.

Розробки Helsing допоможуть БпЛА вражати цілі навіть при втраті зв’язку з оператором.

Helsing вже співпрацює з найбільшими оборонними виробниками, серед яких SAAB та Rheinmetall.

Джерело: https://t.me/znua_live/146588

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