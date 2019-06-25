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«Алкогольный» антирекорд - в 20 раз выше нормы: патрульные выявили двух пьяных водителей

«Алкогольный» антирекорд - в 20 раз выше нормы: патрульные выявили двух пьяных водителей

За минувшие сутки, 24 июня, харьковские патрульные обнаружили 7 водителей с признаками алкогольного или наркотического опьянения, управлявших транспортными средствами.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Рекордными стали результаты освидетельствования на состояние опьянения с помощью газоанализатора "Драгер" водителей автомобилей "ВАЗ 21103" - 413 промилле и "Dacia Lagan" - 417 промилле.

Эти показатели превышают допустимую норму 0,2 промилле больше чем в 20 раз.

В полиции напомнили, что водителя, который впервые сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, ждет административная ответственность в виде штрафа 10 200 гривен и лишение права управления на 1 год.

Если водитель во второй раз нарушил требования ст. 130 КУоАП, то его ждет штраф в размере 20 400 гривен и лишение права управления на 3 года.

В случае, если водитель третий раз за год управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в 40 800 гривен и лишение права управления на 10 лет.

Агентство Телевидения Новости

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