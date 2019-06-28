В Черновцах нашли чемодан с телом мертвого ребенка

27 июня в 21:00 в полицию поступило сообщение о том, что на окраине Черновцов прохожие обнаружили чемодан с телом мертвого ребенка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Черновицкой области.

Прибывшие по указанному адресу правоохранители на месте происшествия обнаружили тело мальчика в возрасте примерно до трех лет.

По данному факту следователем Садгорского отделения полиции открыто уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства дела.

Агентство Телевидения Новости