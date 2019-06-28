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В Черновцах нашли чемодан с телом мертвого ребенка
27 июня в 21:00 в полицию поступило сообщение о том, что на окраине Черновцов прохожие обнаружили чемодан с телом мертвого ребенка.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Черновицкой области.
Прибывшие по указанному адресу правоохранители на месте происшествия обнаружили тело мальчика в возрасте примерно до трех лет.
По данному факту следователем Садгорского отделения полиции открыто уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства дела.
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