На Харківщині росія почала нову хвилю контрнаступальних дій – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Сили оборони України зупинили артилерійським вогнем нову хвилю контрнаступу російських загарбників на Харківську область.

Про це повідомляє УНІАН.

На спільній пресконференції з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою у Києві глава держави наголосив, що російські загарбники розпочали новий контрнаступ на Харківщину, але Силам оборони України вдалося зупинити росіян.

Українське військове командування готувалось до таких дій, додав він. За словами президента, зараз триває жорсткий артилерійський бій.

«Я думаю, що усі заяві абсолютно чесні й справедливі. Росія почала нову хвилю контрнаступальних дій на цьому напрямку. Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами та артилерією. Важливо, що вони (росіяни) можуть збільшувати й підтягувати ще сили на цьому напрямку, і це факт, але наші військові, військове командування знали про це і розраховували свої сили для того, щоби зустріти вогнем ворога», – сказав президент.

За його словами, «зараз іде жорстокий бій на цьому напрямку».

«Із того, що мені відомо десь на сьому-восьму ранку, ми їх зустріли вогнем, і я вважаю, що на цей час зупинили артилерійським вогнем», – наголосив Зеленський.

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