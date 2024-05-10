Республиканец Энди Оглс выступил с предложением отправлять про-ХАМАСовских студентов в Газу

Член Палаты представителей, республиканец Энди Оглс, вчера с группой однопартийцев представил новый законопроект, направленный на борьбу с антиизраильскими демонстрациями в университетских кампусах по всей стране.

Как пишут американские СМИ, хотя в тексте законопроекта не упоминается Израиль или антиизраильские группировки, он четко направлен против незаконной деятельности в студенческих городках, набравшей обороты после 7 октября.

Согласно законопроекту, осужденные за подобную деятельность должны будут отбыть срок от 6 месяцев на общественных работах в Секторе Газа.

«Студенты бросили занятия, чтобы преследовать других студентов и нарушать деятельность всего кампуса, включая церемонии поступления в университеты по всей стране. Хватит», – заявил автор законопроекта Энди Оглс.

Его коллега по партии Рэнди Вебер, поддержавший законопроект, добавил: «Если вы поддерживаете террористическую организацию и участвуете в незаконной деятельности в кампусах, вам следует испытать то, что вы проповедуете. Я готов поспорить, что эти сторонники ХАМАСа не протянут и дня, но давайте дадим им эту возможность».

Ранее с распростертыми объятьями к отчисленным за беспорядки в кампусах американским студентам обратился Университет Саны в Йемене, который предложил всем отчисленным продолжить образование в его стенах.

А за несколько дней до этого ректор иранского университета в Ширазе также щедро предложил студентам США приехать на учебу в Иран.

Джерело: nigroll.com

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