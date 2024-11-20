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ATACMS рознервували фейкометів аж до появи «бурих ліній»

ATACMS рознервували фейкометів аж до появи «бурих ліній»

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Новина The New York Times про отриманий Києвом дозвіл на удари ракетами ATACMS по території рф змусила пропагандистів напружити мізки.

скабєєва навіть зайнялася тривожними підрахунками: «Дальність польоту крилатої ракети 500 км. Це весь Крим, ростов, краснодарський край. Це не просто червона, це наша бура-бура лінія».

гурульов погрожує: «Не буде ні Байдена, ні Трампа. Ми сьогодні цілком готові одномоментним ударом знищити весь ядерний потенціал Англії та Франції. Це буде одним із варіантів стримування США від нанесення ударів по рф».

путін промовчав. Того дня він нагороджував попів рпц, переймався оподаткуванням готелів та охороною здоров’я в регіонах. Жодних оголошень війни «колективному Заходу» не пролунало.

Джерело: https://t.me/spravdi/43029

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