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Жительница Харьковщины при семейной ссоре ударила мужа ножом

Жительница Харьковщины при семейной ссоре ударила мужа ножом

В Харьковском районе области женщина ударила ножом своего  мужа.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию поступило сообщение от медиков харьковской больницы о том, что к ним госпитализировали 58-летнего жителя поселка Хорошево с ножевым ранением живота.

В совершении преступления полицейские разоблачили 50-летнюю жену потерпевшего. Правоохранители выяснили, что вечером муж пришел домой навеселе. Между супругами возникла ссора, в результате которой женщина нанесла мужчине ножевое ранение.

Сейчас состояние здоровья пострадавшего медики оценивают как удовлетворительное. 

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. 

За содеянное женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

 

Агентство Телевидения Новости

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