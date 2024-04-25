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У кремлі образились на правду і «форми самовираження» від Meta

У кремлі образились на правду і «форми самовираження» від Meta

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

22 квітня у росії суд заочно засудив речника Meta Енді Стоуна до шести років колонії у справі про «виправдання тероризму».

Так, у березні 2022 року через повномасштабне вторгнення росії в України Meta заявила, що змінює свою політику модерації та не блокуватиме «форми політичного самовираження».

Про це рішення оголосив саме Стоун – і винятково в рамках своїх посадових обов’язків – як речник. Як приклад форми «політичного самовираження» він наводив гасла «Смерть російським загарбникам» або «Смерть російським окупантам».

Всім зрозуміло, що рішення ухвалював не Стоун, а керівництво компанії на чолі з Марком Цукербергом. Чому в такому разі російський суд не засудив на шість років саме Цукерберга?

Джерело: https://t.me/spravdi/38129

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