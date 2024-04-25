Новини однією строкою
● Украина получила очередные €1,5 миллиарда от Еврокомиссии.
● Спикер армянского парламента Ален Симонян заявил о вторжении россии в Украину и решительной защите Арменией территориальной целостности Украины на конференции председателей парламентов стран Евросоюза.
● По мнению немецкого „Die Welt“ польский президент Анджей Дуда имел влияние на последнее решение США подтвердить помощь Украине,не давно он встречался с Трампом и возможно повлиял не блокировать эту помощь в конгрессе, так же издание напоминает что они старые друзья.
● BBC: Велика Британія в рамках нового пакету військової допомоги передає Україні високоточні авіаційні бомби «Paveway IV».
- Найсучасніша модифікація в сімействі «Paveway»;
- Навернення: GPS/лазерне;
- Маса: 230 кг
● Секретная служба США по охране президентов начала готовиться к посадке Трампа в тюрьму.
● Clearstream отказался поддержать выкуп заблокированных бумаг у россиян. Люксембургский депозитарий проинформировал своих клиентов, которых может коснуться действие этого механизма, о «растущем риске для их активов» и напомнил об их обязанности соблюдать любые применяемые санкции.
● Сенат США затвердив допомогу Україні у розмірі 61 млрд доларів. За - 79 сенаторів, проти - 18. Байден підписав! Та виступив зі спеціальною промовою.
● Ракети ATACMS великої дальності будуть в пакеті допомоги, який США нададуть Україні, — CNN.
● Байден пообещал возобновить поставки оружия в Украину уже на этой неделе.
● Канада разрешила Airbus использовать российский титан при производстве самолетов вопреки введенным санкциям, передает Reuters.
● Цену на российский газ для Китая снизят сразу на 28% в сравнении со стоимостью поставок в европейские страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на макропрогноз Минэкономразвития россии. Скидку планируется сохранить как минимум до 2027 года.
● TikTok запустил в Европе приложение TikTok Lite и пользователям из Испании и Франции внутри него начисляет бонусные баллы за активность (просмотры, лайки) и проведенное время. Поэтому в понедельник (22.04.24) ЕС объявил об официальном расследовании программы TikTok Lite, которая, может нарушать Закон о цифровых услугах (DSA).
● Комиссия ЕС заявляет, что может попытаться приостановить программу в ближайшем будущем, в то время как нарушения DSA также могут стоить компаниям штрафа до 6% их (глобального) дохода.
● Потерявший 84% европейского экспорта «Газпром» решил спонсировать футбольный клуб в Венгрии.
● Мишустин поручил выделить еще больше миллиарда рублей на «пионерию» путина.
● РПЦ запретила в служении священника, который отпевал Алексея Навального в день похорон.Швеция готовит энергетическую инфраструктуру к войне с россией.
● Бывшие акционеры ЮКОСа выставили на аукцион в Нидерландах знаковые российские государственные бренды водки, -так началось возмещения ущерба в размере 60 миллиардов долларов.
● Крупнейший горно-металлургический холдинг россии закроет завод под Норильском из-за санкций.
● Власти Молдовы анонсировали штрафы за георгиевские ленты и Z-символику.
● «Самолеты разжигателей войны». Французская компания продолжает обслуживать лайнеры путина и Шойгу, несмотря на санкции.
● В Финляндии закроют музей Ленина, работавший в городе Тампере с 1946 года. 3 ноября станет последним днем его работы, после этого экспозиции музея будут демонтированы. В феврале следующего года на этом месте откроется новый Музей восточных отношений. Он будет рассказывать об отношениях Финляндии и рф с 1917 года и до наших дней, пишет издание Yle. Директор музея Калле Каллио объяснил переформатирование музея тем, что старое название "больше не соответствует" экспозиции музея, а только "вводит в заблуждение публику и вызывает недопонимание". По словам Каллио, происходящее сейчас с россией влияет на восприятие людьми истории.
● Американский Сенат принял законопроект, который обязывает владельца социальной сети TikTok - китайский концерн ByteDance - передать его другому юрлицу, не находящемуся в юрисдикции КНР. Если в течение года этого не произойдет, приложение может быть запрещено на территории США.
● РПЦ лишат контроля над монастырями в Эстонии.
● В Республике Конго власти объявили эпидемию оспы обезьян - в последнее время в стране подтверждено 19 случаев заболевания. Летальных исходов пока не зафиксировано, жителей призывают избегать контактов с животными.
● До чергового пакета військової допомоги Франції з-поміж іншого озброєння увійшли і ракети Aster 30 великого радіуса дії.
● Велика Британія направить до Польщі свої винищувачі Eurofighter Typhoon, а також 16 тис. військових у рамках посилення східного флангу НАТО і зміцнення системи ППО Польщі.
● Roshel хоче перехопити провалений німецький контракт на 400 машин для України
● Польша выделила на оборону 3,9% своего ВВП в этом году, что более чем в два раза превышает сумму, которую она потратила в 2022 году.
● Канадський виробник бронетехніки Roshel пропонує замістити своїми машинами провалений німецький контракт на 400 бронеавтомобілей для України.
● Спрос на книги Владимира Сорокина взлетел на 40% после новостей о снятии с продаж из-за пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.
● россиянам ограничили срок безвизового пребывания в Таиланде.
● В россии возник дефицит баранины из-за резкого увеличения экспорта в Иран.
● Камни с неба: в оккупированном Крыму острый дефицит лекарств
● Член общественного совета МВД насчитал в россии 16 млн проституток.
● Пломбииир! Хлеб в россии с начала года подорожал на 15%, а в некоторых регионах цены взлетели до 30%, выяснили в Национальном союзе хлебопечения. Главная причина роста цен — увеличение затрат на логистику, которые теперь составляют до 30% в себестоимости.
Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky
Картинки про роиссю от Александра Осташко