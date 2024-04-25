Новини однією строкою

● Украина получила очередные €1,5 миллиарда от Еврокомиссии.

● Спикер армянского парламента Ален Симонян заявил о вторжении россии в Украину и решительной защите Арменией территориальной целостности Украины на конференции председателей парламентов стран Евросоюза.

● По мнению немецкого „Die Welt“ польский президент Анджей Дуда имел влияние на последнее решение США подтвердить помощь Украине,не давно он встречался с Трампом и возможно повлиял не блокировать эту помощь в конгрессе, так же издание напоминает что они старые друзья.

● BBC: Велика Британія в рамках нового пакету військової допомоги передає Україні високоточні авіаційні бомби «Paveway IV».

- Найсучасніша модифікація в сімействі «Paveway»;

- Навернення: GPS/лазерне;

- Маса: 230 кг

● Секретная служба США по охране президентов начала готовиться к посадке Трампа в тюрьму.

● Clearstream отказался поддержать выкуп заблокированных бумаг у россиян. Люксембургский депозитарий проинформировал своих клиентов, которых может коснуться действие этого механизма, о «растущем риске для их активов» и напомнил об их обязанности соблюдать любые применяемые санкции.

● Сенат США затвердив допомогу Україні у розмірі 61 млрд доларів. За - 79 сенаторів, проти - 18. Байден підписав! Та виступив зі спеціальною промовою.

● Ракети ATACMS великої дальності будуть в пакеті допомоги, який США нададуть Україні, — CNN.

● Байден пообещал возобновить поставки оружия в Украину уже на этой неделе.

● Канада разрешила Airbus использовать российский титан при производстве самолетов вопреки введенным санкциям, передает Reuters.

● Цену на российский газ для Китая снизят сразу на 28% в сравнении со стоимостью поставок в европейские страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на макропрогноз Минэкономразвития россии. Скидку планируется сохранить как минимум до 2027 года.

● TikTok запустил в Европе приложение TikTok Lite и пользователям из Испании и Франции внутри него начисляет бонусные баллы за активность (просмотры, лайки) и проведенное время. Поэтому в понедельник (22.04.24) ЕС объявил об официальном расследовании программы TikTok Lite, которая, может нарушать Закон о цифровых услугах (DSA).

● Комиссия ЕС заявляет, что может попытаться приостановить программу в ближайшем будущем, в то время как нарушения DSA также могут стоить компаниям штрафа до 6% их (глобального) дохода.

● Потерявший 84% европейского экспорта «Газпром» решил спонсировать футбольный клуб в Венгрии.

● Мишустин поручил выделить еще больше миллиарда рублей на «пионерию» путина.

● РПЦ запретила в служении священника, который отпевал Алексея Навального в день похорон.Швеция готовит энергетическую инфраструктуру к войне с россией.

● Бывшие акционеры ЮКОСа выставили на аукцион в Нидерландах знаковые российские государственные бренды водки, -так началось возмещения ущерба в размере 60 миллиардов долларов.

● Крупнейший горно-металлургический холдинг россии закроет завод под Норильском из-за санкций.

● Власти Молдовы анонсировали штрафы за георгиевские ленты и Z-символику.

● «Самолеты разжигателей войны». Французская компания продолжает обслуживать лайнеры путина и Шойгу, несмотря на санкции.

● В Финляндии закроют музей Ленина, работавший в городе Тампере с 1946 года. 3 ноября станет последним днем его работы, после этого экспозиции музея будут демонтированы. В феврале следующего года на этом месте откроется новый Музей восточных отношений. Он будет рассказывать об отношениях Финляндии и рф с 1917 года и до наших дней, пишет издание Yle. Директор музея Калле Каллио объяснил переформатирование музея тем, что старое название "больше не соответствует" экспозиции музея, а только "вводит в заблуждение публику и вызывает недопонимание". По словам Каллио, происходящее сейчас с россией влияет на восприятие людьми истории.

● Американский Сенат принял законопроект, который обязывает владельца социальной сети TikTok - китайский концерн ByteDance - передать его другому юрлицу, не находящемуся в юрисдикции КНР. Если в течение года этого не произойдет, приложение может быть запрещено на территории США.

● РПЦ лишат контроля над монастырями в Эстонии.

● В Республике Конго власти объявили эпидемию оспы обезьян - в последнее время в стране подтверждено 19 случаев заболевания. Летальных исходов пока не зафиксировано, жителей призывают избегать контактов с животными.

● До чергового пакета військової допомоги Франції з-поміж іншого озброєння увійшли і ракети Aster 30 великого радіуса дії.

● Велика Британія направить до Польщі свої винищувачі Eurofighter Typhoon, а також 16 тис. військових у рамках посилення східного флангу НАТО і зміцнення системи ППО Польщі.

● Roshel хоче перехопити провалений німецький контракт на 400 машин для України

● Польша выделила на оборону 3,9% своего ВВП в этом году, что более чем в два раза превышает сумму, которую она потратила в 2022 году.

● Канадський виробник бронетехніки Roshel пропонує замістити своїми машинами провалений німецький контракт на 400 бронеавтомобілей для України.

● Спрос на книги Владимира Сорокина взлетел на 40% после новостей о снятии с продаж из-за пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

● россиянам ограничили срок безвизового пребывания в Таиланде.

● В россии возник дефицит баранины из-за резкого увеличения экспорта в Иран.

● Камни с неба: в оккупированном Крыму острый дефицит лекарств

● Член общественного совета МВД насчитал в россии 16 млн проституток.

● Пломбииир! Хлеб в россии с начала года подорожал на 15%, а в некоторых регионах цены взлетели до 30%, выяснили в Национальном союзе хлебопечения. Главная причина роста цен — увеличение затрат на логистику, которые теперь составляют до 30% в себестоимости.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Картинки про роиссю от Александра Осташко

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