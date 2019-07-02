Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:34
Просмотров: 108

Чиновников завода имени Малышева разоблачили на взятках - СБУ

Чиновников завода имени Малышева разоблачили на взятках - СБУ

Сотрудники СБУ разоблачили в Харькове на систематических взятках начальника отдела завода имени Малышева и его подчиненного. 

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. 

Так,  оперативники установили, что начальник одного из отделов и инспектор отдела организовали противоправный механизм вымогания и получения денег от предпринимателей за предоставление им в аренду помещений оборонного завода для ведения бизнеса. За аренду трех помещений складского и бытового назначения должностные лица требовали ежеквартально платить им взятку, за что существенно снижали коммерсантам официальную сумму аренды.

Сотрудники СБУ задержали должностных лиц оборонного предприятия в рабочих кабинетах после получения очередного транша за следующие три месяца. У каждого из фигурантов дела обнаружена и изъята часть неправомерно полученных средств.

Решается вопрос о сообщение должностным лицам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Операция по разоблачению взяточников проводилась совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 