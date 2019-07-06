Непобедимый экс-харьковский боксер, представляющий Польшу, взвесился перед боем

Польский боксер среднего веса с харьковскими корнями 23-летний Федор Черкашин выйдет в ринг на свой 13-й бой.

Черкашин, родившийся в Харькове, и начинавший свою боксерскую какрьеру, как украинский спортсмен, благодаря польским корням своей бабушки, получил гражданство Польши и переехал в Варшаву.

Сейчас Черкашин - одна из главных надежд Польши в профессиональном боксе. До сих пор он выиграл все 12 проведенных профессиональных боев, в том числе 8 - нокаутом.

13-й соперник Черкашина - австралиец Уэс Кеппер. В послужном списке 30-летнего Кеппера 20 побед (в том числе 12 нокаутом) при двух поражениях и одной ничьей.

Черкашин и Кеппер подерутся в польском Жешуве. Это будет 10-тираундовый рейтинговый бой в рамках вечера бокса, главным поединком которого станет противостояние польского и американского супертяжей Лукаша Розански с Изуагбе Угонохом.

Пока же состоялась церемония взвеивания и дуэль взглядов. Вес Кеппера, вставшего на весы первым, составил 72,6 кг. Черкашин завесил на 72,4 кг.

Черкашин улыбался и во время взвешивания, и на дуэли взглядов. Кеппер и Черкашин, когда смотрели друг другу в глаза, почему-то не могли сдержать смех.





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