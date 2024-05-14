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Оперативна інформація станом на 17.00 14.05.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 17.00 14.05.2024 щодо російського вторгнення

Ворог продовжує наступальні дії. Найбільша активність спостерігається на Покровському напрямку. Сили оборони мужньо стримують ворожий натиск та жорстко відповідають на спроби загарбників йти вперед.

Протягом поточної доби кількість боєзіткнень збільшилась до 93.

На Харківському напрямку окупанти вже здійснили 13 атак. Зокрема, на напрямках Глибоке - Липці, Шебекіно (рф) - Вовчанськ, Борисівка - Нескучне. Також ворог завдав 8 авіаударів. Ведуться бої на околицях Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаудару в районі Сергіївки. Станом на цей час загалом зафіксовано 9 бойових зіткнень. Три з них – тривають. Загарбники зазнають втрат, дані уточнюються.

На Лиманському напрямку окупанти два рази безуспішно намагались покращити тактичне положення в районах Іванівки та Тернів.

На Краматорському напрямку ворог провів 9 атак. Також три рази завдавав авіаударів в районах Іванівського, Дружби та Північного. Одне боєзіткнення ще триває.

На Покровському напрямку противник не зменшує інтенсивності атак. Активно діє бойова авіація ворога – сьогодні зафіксовано 13 авіаударів. Загалом сьогодні на напрямку відбулося 30 атак окупантів. Найбільше - в районах Новоолександрівки та Нетайлового.

На Курахівському напрямку Сили оборони успішно відбили 7 ворожих атак. Противник намагався потіснити наших захисників в районах Георгіївки, Новомихайлівки та Красногорівки.

На Времівському напрямку зафіксовано 6 безуспішних штурмових дій ворога біля Старомайорського. Загарбники отримали гідну відсіч та відійшли.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Окупанти переважно діють групами піхоти до 1-2 мотострілецьких відділень. Наші воїни продовжують впевнено стримувати ворога та завдавати йому максимальних втрат.

Підтримуємо Збройні Сили України! Разом переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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