Спортсмен з Харківщини здобув «золото» на чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное

Спортсмен з Харківщини переміг на чемпіонаті України з марафону з веслування на байдарках і каное.

Змагання відбувалися у Вінниці з 8 по 10 травня. Їх присвятили пам’яті воїна-спортсмена Ігоря Присяжнюка, повідомляє ХОВА.

За підсумками чемпіонату на рахунку Харківської області дві золоті медалі.

Обидві здобув Віталій Цуркан, який переміг в змаганнях на байдарці серед чоловіків на дистанціях 3.4 км та 29.8 км.

Змагання зібрали 130 учасників з 19 областей країни та Києва.

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