На Отакара Яроша Nissan Leaf сбил женщину

Сегодня в 12-10 на улице Отакара Яроша автомобиль Nissan Leaf (такси) сбил переходившую дорогу женщину.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьквской области, 61-летняя пострадавшая с травмами головы и ушибами была доставлена в больницу.

По предварительной информации, женщина пыталась перейти дорогу в неустановленном месте.

В обстоятельствах наезда на пешехода разбиралась следственно-оперативная группа.

Информация внесена в Журнал единого учета. Обстоятельства устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости