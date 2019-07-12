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На Отакара Яроша Nissan Leaf сбил женщину
Сегодня в 12-10 на улице Отакара Яроша автомобиль Nissan Leaf (такси) сбил переходившую дорогу женщину.
Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьквской области, 61-летняя пострадавшая с травмами головы и ушибами была доставлена в больницу.
По предварительной информации, женщина пыталась перейти дорогу в неустановленном месте.
В обстоятельствах наезда на пешехода разбиралась следственно-оперативная группа.
Информация внесена в Журнал единого учета. Обстоятельства устанавливаются.
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