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На Отакара Яроша Nissan Leaf сбил женщину

На Отакара Яроша Nissan Leaf сбил женщину

Сегодня в 12-10 на улице Отакара Яроша автомобиль Nissan Leaf (такси) сбил переходившую дорогу женщину. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьквской области, 61-летняя пострадавшая с травмами головы и ушибами была доставлена в больницу. 

По предварительной информации, женщина пыталась перейти дорогу в неустановленном месте. 

В обстоятельствах наезда на пешехода разбиралась следственно-оперативная группа. 

Информация внесена в Журнал единого учета. Обстоятельства устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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