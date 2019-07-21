На полярной станции завершилось голосование на выборах

В Антарктиде на избирательном спецучастке на станции "Академик Вернадский" закончилось голосование на выборах в Верховную Раду, в котором приняли участие 12 участников украинской антарктической экспедиции. Голосование началось в 8:00 по местному времени (в 14:00 по киевскому) и длилось 30 минут. Об этом сообщается на сайте Национального антарктического научного центра.

Полярники голосовали только по общенациональным спискам партий; спецучасток в Антарктиде не прикреплен ни к одному из мажоритарных округов.

Антарктическая станция расположена за 15 тысяч км от Киева, является самым отдаленным избирательным участком Украины, поэтому избирательная процедура здесь имеет свои особенности. В частности, полярники используют не "живые" бюллетени, а их распечатанные сканкопии, которые накануне присылает ЦИК.

В день выборов в одном из помещений станции устанавливают самодельную кабинку для голосования и урну. Затем в присутствии всех членов экспедиции происходит подсчет голосов, а сканкопию протокола результатов голосования сразу по интернету отправляют в Киев. Ответственность за обеспечение процесса голосования возложена на избирательную комиссию, созданную из числа участников экспедиции.

Накануне ЦИК утвердила состав комиссии на этом спецучастке, председателем было определено начальника 24 УАЕ Игоря Дикого.

Сегодня полярники голосовали в помещении станционного бара. За ящик для голосования служил прозрачный бокс для еды, в котором проделали отверстие для бюллетеня. После голосования и подсчета голосов оригиналы документов положили в конверты и опечатали их. При случае эти документы будут переданы в Центризбирком.

Такова еще одна особенность избирательной процедуры на антарктической станции. В зависимости от даты выборов и ледовой обстановки возможность передать на "большую землю" протокол участковой комиссии с "мокрой" печатью и сами бюллетени может случиться и через месяц, а, бывает, что и через год.

Агентство Телевидения Новости