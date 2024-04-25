До чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном має бути справедливе ставлення

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Україна призупинила надання консульських послуг за кордоном до часу, поки інформаційно-комунікаційні системи МЗС не будуть змінені відповідно до законодавства про мобілізацію.

▶️ Захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Водночас в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист Батьківщини.

▶️ Перебування за кордоном не звільняє громадян від обовʼязку перед Батьківщиною. Має бути справедливе ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном.

▶️ Обовʼязок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. Тепер це буде обов’язковою умовою отримання консульських послуг.

▶️ Невдовзі МЗС надасть більш детальні розʼяснення щодо порядку надання консульських послуг у закордонних консульських установах України чоловікам мобілізаційного віку з врахуванням мобілізаційного законодавства.

Джерело: https://t.me/spravdi/38141

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