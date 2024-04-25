Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:10
Просмотров: 46

До чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном має бути справедливе ставлення

До чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном має бути справедливе ставлення

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Україна призупинила надання консульських послуг за кордоном до часу, поки інформаційно-комунікаційні системи МЗС не будуть змінені відповідно до законодавства про мобілізацію.

▶️ Захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Водночас в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист Батьківщини.

▶️ Перебування за кордоном не звільняє громадян від обовʼязку перед Батьківщиною. Має бути справедливе ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном.

▶️ Обовʼязок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. Тепер це буде обов’язковою умовою отримання консульських послуг.

▶️ Невдовзі МЗС надасть більш детальні розʼяснення щодо порядку надання консульських послуг у закордонних консульських установах України чоловікам мобілізаційного віку з врахуванням мобілізаційного законодавства.

Джерело: https://t.me/spravdi/38141

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Військова допомога США спочатку піде на закріплення позицій Сил оборони України та відбиття наступу РОВ
Сегодня 06:19    16
Новини однією строкою
Сегодня 06:00    68
Оперативна інформація станом на 18.00 24.04.2024 щодо російського вторгнення
24.04.2024 19:22    178
24 квітня 1648 року 4 полки реєстрових козаків повстали проти польської влади і перейшли на бік гетьмана Богдана Хмельницького
24.04.2024 10:44    256
ВАКС конфіскував активи родичів колаборанта Балицького, щодо якого звертався ЦПК та Автомайдан
24.04.2024 10:18    270
СБУ повідомила про підозру 5 бойовикам, які штурмували Мар’їнку та Вугледар
24.04.2024 10:05    280
Пропаганда «поховала» в Україні польського генерала
24.04.2024 09:53    285
БЕБ розслідує ухилення від сплати на понад 1 млрд грн податків онлайн-казино Cosmolot
24.04.2024 09:41    188
Рада підтримала спрощення торгівлі вживаними авто
24.04.2024 09:29    221
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав ексдепутат-комуніст, який коригував ракетні удари по Запоріжжю
24.04.2024 09:17    186
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 