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На Привокзальной площади избили и ограбили мужчину (фото)

На Привокзальной площади избили и ограбили мужчину (фото)

В отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области сообщили, что ночью 8 августа 30-летний злоумышленник возле площади Привокзальной избил мужчину и отобрал у него сумку.

8 августа в полночь в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее сына избили и отобрали вещи. На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы Холодногорского отдела полиции выяснили, что на 42-летнего харьковчанина на лестнице возле гостиницы напал неизвестный, избил и отобрал сумку, в которой находились деньги в сумме около 1000 гривен, мобильный телефон, банковские карточки и документы.

Пострадавший хорошо запомнил нападающего. По предоставленным приметам патрульные полицейские оперативно задержали злоумышленника. В ходе личного досмотра у мужчины обнаружили и изъяли вещественные доказательства.

По данному факту следователем Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Решается вопрос о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Агентство Телевидения Новости

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