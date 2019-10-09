955 миллионов гривен на подготовку к зиме. Чиновники отчитались о готовности к отопительному сезону

На подготовку к новому отопительному сезону предприятие "Харьковские тепловые сети" потратило около миллиарда гривен.

И “львиная доля” этих денег - кредит Всемирного банка. За эти средства, отчитываются чиновники, смогли переложить трубопроводы, осуществили капитальные и текущие ремонты котлов, насосов, теплообменных аппаратов и сооружений. Поэтому, к зиме - готовы.

По крайней мере, так сегодня на заседании исполнительного комитета городского совета заявил директор предприятия Сергей Андреев. Об этом, говорит, даже имеется соответствующий акт Госэнергонадзора.

Однако, по его словам, многочисленные разрытия по городу - это "реновация", которая никакого отношения к подготовке города к отопительному сезону не имеет.

Сергей Андреев, директор КП «ХТС»

Хочу подчеркнуть разницу между реконструкцией тепловых сетей и мероприятий по подготовке к зиме. Мероприятия по подготовке к зиме все выполнены, запланированные и выявленные в течении межремонтное кампании. То, что сегодня происходит это “реновация” - это “реновация” тепловых сетей, которые имеют изношенности больше 80 процентов.

Также, обещает Андреев, проблем с поставками газа и электроэнергии не будет.

Так же, говорят чиновники, к зиме готово и другое КП "Харьковводоканал". Оно для стабильной работы в осенне-зимний период потратило более 22 миллионов гривен, из них около половины - кредитные. За них должны были отремонтировать насосы, электродвигатели и выполнить капитальные ремонты.

Руслана Колодная, зам.директора Департамента коммунального хозяйства

На підготовку міського господарства до експлуатації в зимовий період витрачено понад 955 мільйонів гривень, що на 10 відсотків більше ніж у 2018 році. В том числі понад 757 мільйонів гривень - бюджет Харкова

Проверить готовность города к холодам можно будет уже с начала следующей недели. Отопительный сезон, обещают в мэрии, стартует по графику - 15 октября.





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