На Харьковщине ищут мужчину, который ушел на пруд и не вернулся

В Первомайском районе полиция разыскивает пропавшего жителя Харьковщины Игоря Писарского, 1964 года рождения.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, мужчина 11 октября ушел из дома на пруд в селе Михайловка и до настоящего времени не вернулся.

Пропавшему мужчине на вид 50-60 лет, его рост около 165-170см, он имеет среднее телосложение, лицо овальное, светло-русые с проседью, короткие волосы и серые глаза.

Мужчина был одет в камуфляжные штаны, фуфайку и обут в темные кроссовки.

Предметы одежды мужчині были найдены возле пруда.

Владеющих информацией о местонахождении разыскиваемого, правоохранители просят сообщать ее в Первомайский отдел полиции по телефонам: (05748) 3-21-12, 066-543-94-66, +0997068368,102 или другим доступным способом.

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