Основне за добу

Близько 00:15 мешканці Харкова спостерігали спалах, який, швидше за все, був викликаний метеоритом, що проникає в атмосферу Землі. Коли метеорити входять у повітря, вони можуть створювати яскраві спалахи світла, відомі як боліди.

Війна

● Щонайменше про п'ять ударів цієї ночі було завдано по аеродрому в окупованому Джанкої. Партизани кажуть, що у загарбників багато поранених та загиблих.

● Британська розвідка вважає, що атака дронів СБУ по аеродрому "Кущевська" у Краснодарському краї РФ, де розміщувались винищувачі Су-34 і Су-35, ймовірно, змусить росіян розосередити літаки, а також перерозподілити засоби ППО, щоб закрити прогалини.

● Саміт НАТО може дати добро Альянсу на знищення російських ракет над Україною.

● Війська РФ обстріляли скинули три бомби на Київській та Холодногірський район Харкова. Під ударом опинилися цивільні об'єкти, відомо про жертву та 9 потерпілих.

● Генпрокурор Андрій Костін підтвердив, що окупанти вчора вдарили по Одесі балістичною ракетою "Іскандер" із касетними боєприпасами. За його словами, уламки розлетілися в радіусі 1,5 км.

● Глава МВС Ігор Клименко оголосив про створення третьої бойової бригади Державної прикордонної служби України "Гарт", яка вже підсилює Сили оборони на сході.

● Російська армія намагається відбити острів Нестрига в Херсонській області, який Сили оборони нещодавно взяли під свій контроль. Лише за сьогодні росіяни двічі штурмували острів.

Україна

● До Києва прибула герцогиня Единбурзька Софі Гелен. Це перший візит члена королівської родини Великої Британії від початку російської агресії проти України в 2014 році.

● Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення понад 15 млрд гривень на закупівлю 300 тисяч дронів для Сил оборони.

● Печерський районний суд Києва дозволив митрополиту УПЦ МП та екс-наміснику Києво-Печерської лаври Павлу зняти електронний браслет.

● У центрі Києва розпочали демонтаж пам'ятника на честь Переяславської ради під аркою "Свободи українського народу" (колишня назва "Арка дружби народів").

● Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону, - віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина виданню DW.

● У Харкові ухвалили рішення про звільнення підприємців від податку на землю, нерухомість та єдиного податку для ФОП четвертої групи.

● В Закарпатському ОТЦК та СП відреагували на повідомлення про доправлення до військкоматів далекобійників, які повертаються із-за кордону. Там підтвердили, що такі випадки дійсно є та заявили, що "водії вантажних транспортних засобів такі ж громадяни України як і інші".

Світ

● Польща подала офіційну заявку на розміщення на своїй території ядерної зброї.

● Парламент Ісландії ухвалив резолюцію про довгострокову підтримку України в період із 2024 до 2028 року.

● Синоптики прогнозують, що літо в Європі буде спекотніше, ніж зазвичай, з більш високим ризиком посухи та хвиль тепла.

● Макрон хоче побудувати тісніші взаємини із лідером Китаю Сі Цзіньпінем, аби той вплинув на Путіна щодо війни в Україні, - Bloomberg.

● Трамп отримав 9000 доларів штрафу за дописи в соцмережах, які порушували судову заборону. За такі порушення Трампу може загрожувати арешт.

©️ RBC, DW, Bloomberg etc.

Джерело: https://t.me/c/1496296645/18973

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