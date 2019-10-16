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Под Харьковом вырубили деревья:«черному лесорубу» объявили о подозрении
«Черного лесоруба», который незаконно спилил деревья в Валковском районе уведомили о подозрении по ч.1 ст.246 УК Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
По словам прокурора местной прокуратуры Андрея Кравченко, 42-летний безработный мужчина, находясь в пятьдесят пятом квартале Валковского лесничества ГП «Октябрьский лесхоз», не имея никаких разрешительных документов, с помощью бензопилы незаконно спилил деревья породы «дуб».
Этими действиями злоумышленник причинил государству существенный вред.
Мужчине грозит наказание в виде 3-х лет лишения свободы.
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