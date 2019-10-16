На Салтовке Volkswagen сбил женщину с двумя детьми

Сегодня в 12:40 на улице Гвардейцев Широнинцев, 9 автомобиль Volkswagen Passat (водителю 73 года) сбил женщину с двумя детьми. Пострадавшие доставлены в больницу.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, наезд на пешеходов произошел на нерегулируемом переходе. 35-летняя женщина с двумя дочерьми (3-х и 5-ти лет) госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Информация зарегистрирована в Московском ОП. Состояние пострадавших и обстоятельства уточняются.

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