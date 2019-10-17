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В Харькове попрощаются с погибшим на Донбассе бойцом

В Харькове попрощаются с погибшим на Донбассе бойцом

В Харькове попрощаются с погибшим на Донбассе бойцом.

Как сообщает пресс-служба ХОГА, прощание с погибшим на Донбассе воином Юрием Громовичем состоится 18 октября 2019 года в 12:00 по адресу: г. Харьков, ул. Олимпийская, 13.

Накануне сообщалось, 36-летний Юрий Громович погиб 15 октября под  Авдеевкой.

Жизнь стрелка - помощника гранатометчика 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрия Громовича оборвала пуля снайпера.

«Побратимы оперативно эвакуировали бойца. Уже через несколько минут он был в санитарной машине, но ранение оказалось тяжелым, несовместимым с жизнью. Юра умер», - сообщили в 92-й ОМБР.

Юрий Громович впервые попал в ВСУ во время третьей волны мобилизации, а в апреле 2019 года подписал контракт.

«Побратимы и командование характеризуют его как самоотверженного и взвешенного воина. У него не было вредных привычек. Был очень семейным человеком. Обожал семью. У Юрия остались родители, жена и дети», - отметили в 92-й ОМБР.

Похороны пройдут в 13:00. Воина похоронят на Аллее Славы 18-го кладбища.

 

Агентство Телевидения Новости

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