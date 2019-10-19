Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:09
Просмотров: 48

В ДТП Лозовском районе погиб пешеход

В ДТП Лозовском районе погиб пешеход

Накануне в 19:30 в поселке Катериновка Лозовского района автомобиль Skoda (водителю 40 лет) сбил пешехода: пострадавший скончался в больнице. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что 56-летний мужчина пересекал проезжую часть в неустановленном месте. В тяжелом состоянии мужчина был доставлен в Лозовскую больницу, где позже умер. 

Решается вопрс об открытии уголовного производства по ч.2 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 