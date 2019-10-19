В ДТП Лозовском районе погиб пешеход

Накануне в 19:30 в поселке Катериновка Лозовского района автомобиль Skoda (водителю 40 лет) сбил пешехода: пострадавший скончался в больнице.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что 56-летний мужчина пересекал проезжую часть в неустановленном месте. В тяжелом состоянии мужчина был доставлен в Лозовскую больницу, где позже умер.

Решается вопрс об открытии уголовного производства по ч.2 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости