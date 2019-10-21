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Переулок Каплуновский на месяц перекроют для транспорта

Переулок Каплуновский на месяц перекроют для транспорта

Движение транспорта в пер. Каплуновском, на участке от ул. Манизер до ул. Искусств, будет запрещено с 8:00 22 октября до 17:00 22 ноября, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как пояснили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой участка теплотрассы в пер. Каплуновском.

На этот период объезжать закрытый участок транспорт будет по прилегающим улицам: Пушкинской, Багалея, Кирпичева.

 

Агентство Телевидения Новости

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