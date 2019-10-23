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На Салтовке харьковчанин во время ссоры пытался убить оппонента молотком

На Салтовке харьковчанин во время ссоры пытался убить оппонента молотком

На Салтовке в одном из гаражей харьковчанин едва не убил 61-летнего мужчину молотком.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 20 октября 2019 около 11:00 в гараже, расположенном на улице Метростроителей между мужчинами произошел конфликт. 

В ходе ссоры 51-летний харьковчанин схватил молоток и нанес потерпевшему несколько ударов по голове. 

61-летний мужчина остался жив благодаря вовремя оказанной медицинской помощи. 

С травмами головы пострадавшего доставили в отделение нейрохирургии Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние его здоровья медики оценивают как тяжелое.

Вещественные доказательства полицейские с места происшествия изъяли.

Задержанный злоумышленник находится под стражей. Решается вопрос о сообщение ему подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Агентство Телевидения Новости

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