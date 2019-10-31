У задержанного на Салтовке харьковчанина с гранатометом нашли пистолет и нож: подробности от полиции

Как сообщалось, на Салтовке накануне вечером задержали мужчину с гранатометом.

Об этом первыми сообщили пользователи соцсетей, опубликовав фото и видео с места происшествия.

В полиции рассказали подробности задержания злоумышленника.

По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, 30 октября около 21:30 по улице Академика Барабашова правоохранители задержали 35-летнего мужчину, который находился в нетрезвом состоянии, и при нем находился предмет, похожий на гранатомет. Он висел у мужчины за спиной.

Задержанный оказался харьковчанином. При поверхностной проверке у него изъяли тубус от гранатомета «РПГ-26» без заряда взрывчатого вещества, нож и стартовый пистолет.

Изъятые предметы направлены на экспертное исследование.

Место их приобретения и цель хранения полиция устанавливает.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином журнале учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Агентство Телевидения Новости