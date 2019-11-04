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На блокпосту в зоне ООС умер полицейский

На блокпосту в зоне ООС умер полицейский

В районе проведения операции Объединенных сил на блокпосту "Лисичанск-Горное" умер майор полиции Владимир Стецюк, которому было 47 лет, сообщила в Facebook пресс-служба Министерства внутренних дел. Причину смерти в МВД не называют.

"Полицейский прошел путь от сержанта до майора. Последних полтора года нес службу в составе роты патрульной полиции особого назначения "Тернополь". Вместе с собратьями неоднократно выполнял боевые задачи на востоке государства, где всегда проявлял мужество, стойкость и профессионализм. Коллеги его запомнили добрым, искренним человеком, готовым прийти на помощь и поддержать", - говорится в сообщении.

В МВД выразили соболезнования родным и близким полицейского.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что из-за войны в Донбассе погибло 455 правоохранителей, еще 1920 получили ранения, 34 пропали без вести, в 341 установлена инвалидность, 1 пленный, 243 несовершеннолетних ребенка остались без отца. В целом за годы независимости при исполнении служебных обязанностей погиб 1671 работник органов внутренних дел, 14 508 получили ранения.

 

Агентство Телевидения Новости

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