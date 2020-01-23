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Фирму депутата подозревают в использовании мусора при ремонте дорог в Харькове

Фирму депутата подозревают в использовании мусора при ремонте дорог в Харькове

Харьковские правоохранители подозревают, что фирма депутата вместо щебня использовала мусор при ремонте дорог в Харькове.

Об этом стало известно из постановления Московского районного суда г.Харькова, рассказали в Харьковском антикоррупционном центре.

Как указывается, представители ОАО «Спецстрой-3»  в течение 2019 года во время ремонта внутриквартальных дорог использовали строительный мусор, а не щебень.

Общая сумма сделок составила 15 миллионов гривен.

Речь идет о ремонтах по ул. Фейербаха 1-А, ул. Гвардейцев-Широнинцев 37, ул. Гвардейцев-Широнинцев 41Б, ул. Спортивная 20, 22, ул. Машинистов 6, ул. Машинистов 6А.

Расследованием данных злоупотреблений во время ремонта занимается харьковская полиция.

«Представителями коммерческой структуры вместо щебня фракции 20-40 мм используется неустановленный материал, который, возможно, состоит из дробленого строительного мусора», - говорится в судебном постановлении.

По данным ХАЦ, бенефициаром ОАО «Спецстрой-3» является депутат Харьковского горсовета из окружения Геннадия Кернеса - Виталий Ганжа.

По данным портала clarity-project.info за последние годы фирма Ганжи получила от горсовета подрядов на сумму более 220 миллионов гривен.

 

Агентство Телевидения Новости

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