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СБУ викрила шахрая, який видавав себе за офіцера Служби безпеки і видурював гроші у сімей українських полонених

СБУ викрила шахрая, який видавав себе за офіцера Служби безпеки і видурював гроші у сімей українських полонених

Служба безпеки ліквідувала ще одну шахрайську схему виманювання грошей у родичів українських військовополонених та зниклих безвісти.

У Києві затримано місцевого жителя, який видавав себе за учасника «пошукової групи» СБУ.

За 8-10 тис. американських доларів шахрай обіцяв «допомогти» людям, які розшукують своїх близьких. Сума залежала від емоційного стану «клієнтів» та їх платоспроможності.

Для переконливості фігурант повідомляв, що начебто має знайомих в органах рф, які вирішують питання щодо повернення додому українських військовополонених.

За даними слідства, шахрай вимагав з потерпілих переказувати гроші на його власні банківські картки, які в подальшому були вилучені в ході обшуку.

Після отримання коштів він припиняв спілкування зі своїми жертвами і більше не виходив з ними на зв’язок.

Також у ході документування злочинної діяльності стало відомо, що він розміщує у соцмережах неправдиві повідомлення про збір грошей на авто для українських захисників.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).

Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Звертаємо вашу увагу, що питання звільнення військовополонених перебуває винятково у компетенції органів державної влади.

Якщо ви або ваші знайомі потрапили у ситуацію, коли невідомі вимагають гроші за «визволення» родича з полону, негайно звертайтесь до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених:

● +38 044 321-11-21

● +38 098 321-11-21

● Viber, WhatsApp, Telegram: +38 067 650-83-32

● або на електронну адресу united_center@ssu.gov.ua

Джерело: https://t.me/SBUkr/11858

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