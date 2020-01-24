Один погибший, один пострадавший: столкновение Деу и ВАЗ на Полтавском Шляхе

Сегодня около 22:00 на Полтавском шляхе в районе пересечения с улицей Залютинской столкнулись автомобили Деу Ланос и ВАЗ 2107.

Об аварии сообщают водители, наблюдавшие последствия ДТП. По словам очевидцев, пожилой мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ, от полученных травм скончался на месте.

Водитель Деу был госпитализирован. На месте работает полиция, обстоятельства столкновения и состояние пострадавшего уточняются.

Агентство Телевидения Новости