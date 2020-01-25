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В океане к яхте с туристами прибило 500 кг наркотиков

В океане к яхте с туристами прибило 500 кг наркотиков

Группа туристов, отправившаяся понаблюдать за дельфинами, обнаружила бережно упакованные ящики с номерными обозначениями, которые к яхте прибило волнами океана.

В ящиках было обнаружено почти 500 кг гашиша.

Об этом пишет эстонское издание Postimees.

Капитан яхты Кэеп сообщил о находке в местную полицию.

На место полицейские выслали вертолет.

Когда яхта прибыла в порт Сан-Мигеля, правоохранители допросили её пассажиров и капитана.

Пока полиция не связывалась с Кэепом, отсутствует также информация о месте нахождения наркотиков.

 

Агентство Телевидения Новости

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