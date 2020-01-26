Осторожно - тонкий лед! Спасатели предупредили людей об опасности на водоемах

Спасатели призывают население Харьковщины не рисковать жизнью, выходя на тонкий лед.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели отмечают, что в условиях опасных перепадов температурных показателей люди начали активно посещать покрытые льдом водоемы и тем самым подвергать свою жизнь опасности.

Поэтому спасатели проводят профилактическую работу с населением и патрулируют водоемы по всей стране, чтобы предотвратить вероятные многочисленные несчастные случаи.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в очередной раз призывает харьковчан воздержаться от прогулок по тонкому льду и учитывать гидрологическую ситуацию на водоемах страны.

Также спасатели предупредили и заядлых рыбаков, которым также следует учитывать, что зимняя ловля рыбы требует особенно строгого соблюдения правил безопасности при нахождении на льду.

«Помните, что необдуманное и неосторожное поведение может стоить жизни!», - напомнили в ГСЧС.

Агентство Телевидения Новости