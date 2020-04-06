Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:40
Просмотров: 113

В Харькове нетрезвый водитель устроил несколько ДТП и напал на беременную девушку

В Харькове нетрезвый водитель устроил несколько ДТП и напал на беременную девушку

Сегодня ночью около 01:00 на улице Ахсарова, 25 столкнулись автомобили BMW 520 и BMW 318. По словам очевидцев, мужчина, управлявший BMW 520, вышел из авто, ударил беременную девушку, которая была за рулем BMW 318, сел в свою авто и покинул место ДТП.  Девушке вызвали «скорую» – медики оказали пострадавшей помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции,  на улице Деревянко, 6 BMW 520 столкнулся еще с одним авто – Ravon – и снова скрылся с места аварии.

Остановили нарушителя патрульные на проспекте Науки, 84: инспекторы заметили у водителя признаки алкогольного опьянения. Проходить освидетельствование мужчина отказался, после чего на него был составлены несколько протоколов.

 

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

 

 

 

 

 

Вот собственно и виновник всего этого движения. Бухой тип ударил 2 машины, ударил беременную девочку и сьебывался. Его поймали, от осведетельствования отказался #автохарьков #стохарьков #харьков

Публикация от Автомобильный Харьков/ctokh (@cto_kharkov)

5 Апр 2020 в 5:24 PDT

 

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

 

 

 

 

 

Бухой тип совершил два ДТП, на одном из них ударил девочку водителя по лицу и уехал с места. Копы его поймали, от осведетельствования отказался. На первой фотке стоит возле машины со стороны водителя.

Публикация от Автомобильный Харьков/ctokh (@cto_kharkov)

5 Апр 2020 в 4:35 PDT

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 