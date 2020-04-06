В Харькове нетрезвый водитель устроил несколько ДТП и напал на беременную девушку

Сегодня ночью около 01:00 на улице Ахсарова, 25 столкнулись автомобили BMW 520 и BMW 318. По словам очевидцев, мужчина, управлявший BMW 520, вышел из авто, ударил беременную девушку, которая была за рулем BMW 318, сел в свою авто и покинул место ДТП. Девушке вызвали «скорую» – медики оказали пострадавшей помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, на улице Деревянко, 6 BMW 520 столкнулся еще с одним авто – Ravon – и снова скрылся с места аварии.

Остановили нарушителя патрульные на проспекте Науки, 84: инспекторы заметили у водителя признаки алкогольного опьянения. Проходить освидетельствование мужчина отказался, после чего на него был составлены несколько протоколов.

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Вот собственно и виновник всего этого движения. Бухой тип ударил 2 машины, ударил беременную девочку и сьебывался. Его поймали, от осведетельствования отказался #автохарьков #стохарьков #харьков

Публикация от Автомобильный Харьков/ctokh (@cto_kharkov)

5 Апр 2020 в 5:24 PDT

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Бухой тип совершил два ДТП, на одном из них ударил девочку водителя по лицу и уехал с места. Копы его поймали, от осведетельствования отказался. На первой фотке стоит возле машины со стороны водителя.

Публикация от Автомобильный Харьков/ctokh (@cto_kharkov)

5 Апр 2020 в 4:35 PDT

Агентство Телевидения Новости