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Гол прямым ударом с углового. Вратарь пропустил мяч между ног

Гол прямым ударом с углового. Вратарь пропустил мяч между ног

В полуфинальном матче Кубка Италии забит невообразимый гол.

Завершалась 2-я минута ответного полуфинального поединка между неаполитанским "Наполи" и миланским "Интером". Футболист "Интера" Кристиан Эриксен подавал угловой. И, надо же, мяч после удара Эриксена от углового флажка, никого не коснувшись, залетел в ворота "Наполи", да еще и между ног вратаря неаполитанской команды Давида Оспины.

Еще до перерыва "Наполи" сумел отыграться. Дрис Мертенс сравнял счет и установил, как оказалось, итог в этом матче - 1:1.

По сумме двух поединков "Наполи" победил 2:1 и вышел в финал Кубка Италии, где встретится с туринским "Ювентусом".


Агентство Телевидения Новости

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