Свалка под окнами: жители улицы Мира жалуются на вонь и горы мусора возле дома

Заброшенная территория, неприятный запах и чащи, которые разрастаются день за днем. Эта территория стала превращаться в свалку около года назад, рассказывают жители домов по улице Мира. После наступления жары смрад усилился, мусора становится все больше, а бездомные здесь и спят, и справляют естественную нужду.

Ранее на территории началось строительство, отмечают харьковчане, деревья вырубили, оградили всё забором, однако затем работы остановились. Теперь строители приезжают сюда разве что выбросить отходы или слить хозяйственные вещества. Возмущенные таким соседством люди говорят, куда только не обращались, но никакой реакции нет.

Виталий Бурлака, житель дома по ул. Мира:

Как только ветер с той стороны, идут запахи. Потому что во-первых, до сегодняшнего дня стоят туалеты, которые копали строители, стоят эти антисептики, туда ходят в туалет бомжи, и кому не лень. Плюс жильцы данных новостроек складывают весь мусор по ночам за этот забор. Я обратился письменно к Геннадию Адольфовичу. Геннадий Адольфович дал ответ, что эта территория не в их компетенции.

В ЖЭКе и районной администрации людям посоветовали обратиться к компании-застройщику, но кто должен отвечать за состояние этой территории и строительство - люди ни от кого узнать не могут. Хотят, чтобы свалку убрали, а рядом обустроили зеленую зону отдыха с детской площадкой.

Вера Константинова, жительница дома по ул. Мира:

Желательно бы детскую площадку какую-то оформить, с фонтанчиком, с зелеными насаждениями, для деток, потому что в нашем районе ничего этого нет, детям негде играть. Кругом мусорные баки во дворах, тут был бы оптимальнейший вариант, чтобы облагоустроить детскую площадку.

Строить здесь объект более года назад должна была одна из крупных харьковских компаний, однако там заверили - сейчас за территорию отвечают другие владельцы, кто именно - не говорят и рекомендуют обратиться в горсовет. В пресс-службе ответа на вопрос о ситуаций пока не предоставляют.

Новости АТН направили информационный запрос в несколько департаментов мэрии, в том числе в Департамент градостроительства и архитектуры, чтобы узнать кто должен убирать территорию по улице Мира, что там собираются строить и учтут ли пожелания местных жителей об обустройстве зоны отдыха.





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