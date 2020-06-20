7 грн ежемесячно - именно столько Зайцева будет выплачивать потерпевшим в смертельном ДТП на Сумской

Елена Зайцева выплачивает потерпевшим по 7 грн ежемесячно - об этом Новостям АТН сообщила представитель потерпевших Лариса Матвеева.

В целом, сумма выплат виновницы аварии каждому потерпевшему составляет на данный момент 31 грн. Деньги изымаются из тюремной зарплаты заключенной. О выплатах потерпевшим вторым виновником аварии Геннадием Дроновыв представителю потерпевших не известно. Оба в равных долях должны выплатить потерпевшим 7,9 млн грн компенсации за материальный и моральный ущерб. Елена Зайцева и Геннадий Дронов приговорены судом к 10 годам тюремного заключения за ДТП 2017-го года с 6 погибшими и 6 пострадавшими.

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