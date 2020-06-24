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Площадь Защитников Украины будет закрыта для транспорта до 15 июля

Площадь Защитников Украины будет закрыта для транспорта до 15 июля

Движение транспорта по пл. Защитников Украины, на участке от ул. Броненосца «Потемкин» до ул. Военной, будет запрещено с 25 июня по 15 июля. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой участка теплотрассы.

Объезд будет организован по прилегающим улицам: Броненосца «Потемкин», Богдана Хмельницкого, Никитина, Военной, пл.  Защитников Украины, пр. Московскому и др.

На время работ автобус №211э при движении в сторону ул. Власенко будет объезжать закрытый участок следующим образом: - пр. Московский - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Молочная и далее по маршруту.

 

Агентство Телевидения Новости

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